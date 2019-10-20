Накануне на турнире по смешанным единоборствам GFC 19: Krepost Selection 6 в Сочи после боя между армянским и казахстанским спортсменами - Миграном Арутюняном и Жасуланом Акимжаном произошла потасовка.

Как пишут армянские СМИ, в конце третьего раунда Арутюнян пропустил удар ногой с разворота в голову, и судья зафиксировал поражение армянского спортсмена нокаутом.

После боя Арутюнян обратился к одному из болельщиков: «Сегодня все получилось, кроме одного. Эй парень, дружище, твоя проблема сегодня будет выйти отсюда. По-моему ты поднимал руку на моего отца».

В зале наступила напряженная атмосфера, между армянскими и казахскими фанатами началась потасовка. После напоминания диктора турнира, что трансляция идет в прямом эфире, потасовку удалось остановить.