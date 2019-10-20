Китай впервые обогнал США по числу миллионеров

Так, число граждан Китая, вошедших в 10% наиболее богатых людей в мире, достигло 100 миллионов, в то время как в США эта цифра составляет 99 млн человек.

«Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на 3,8 и 1,9 трлн долларов соответственно», – говорится в исследовании, передает ТАСС.

Общее число долларовых миллионеров возросло на 1,1 млн и достигло отметки 46,8 млн человек, в их руках находится активов и средств на сумму 158,3 трлн долларов. Состояние 55 тыс. 920 человек превышает 100 млн долларов, а 4 тыс. 830 человек владеют активами на сумму 500 млн долларов и более.