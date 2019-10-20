На Каспии проверили боеготовность азербайджанских моряков фото; видео
Завершились тактические учения Военно-морских сил по защите энергетической инфраструктуры в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Согласно информации, целью учений, проведенных для отработки вопросов по планированию и ведению боевых операций при взаимодействии корабельных тактических групп, стала организация совместных действий в составе корабельных соединений.
В ходе учений было усовершенствовано умение командиров и штабов управлять силами, а также проверена готовность корабельных соединений к выполнению боевых задач.