Эрдоган: Встреча с Путиным решит судьбу операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что предпримет «необходимые шаги» по Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Операция ВС Турции «Источник мира» была приостановлена на 120 часов, большая часть отведенного времени уже прошла», - указал турецкий лидер, выступая на третьем Международном форуме TRT World Forum 2019 в Стамбуле.

«Завтра мы отправляемся в Россию. Мы обсудим этот процесс с господином Путиным, а после этого предпримем необходимые шаги», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главы двух государств на встрече в Сочи обсудят операцию «Источник мира» в САР.