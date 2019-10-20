Российский «Метровагонмаш» открыл мемориальную доску Гейдару Алиеву

На территории одного из ведущих российских предприятий, работающих в области транспортного машиностроения, - АО «Метровагонмаш» состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в честь общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, пишет «Вестника Кавказа».

В свое время, когда Гейдар Алиев был первым заместителем председателя Совета министров СССР, он поручил построить на территории завода и ввести в эксплуатацию вагоносборочный корпус общей площадью 15,8 тыс. кв. м. Сейчас на этой площади размещены современные цеха основного производства вагонов метро.

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу, председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов, заместитель гендиректора АО «Трансмашхолдинг» Артем Леденев и гендиректор АО «Метровагонмаш» Борис Богатырев.

В ходе мероприятия был подписан контракт на поставку в Баку вагонов метро 765-й серии. Также участники церемонии посадили на территории завода деревья.

«Сегодняшнее мероприятие для нас очень важно. В 80-х годах Гейдар Алиев, будучи первым заместителем председателя Совета министров, подписал постановление, благодаря которому наш замечательный корпус, где мы сейчас производим кузовы и сборку вагонов, был введен в эксплуатацию. На заводе впервые такое мероприятие, для нас оно имеет большое значение. Поэтому я благодарю господина посла Азербайджана Полада Бюльбюльоглу и начальника Бакинского метрополитена Заура Гусейнова за внимание. Всех поздравляю с сегодняшним событием», - поздравил Борис Богатырев.

Полад Бюльбюльоглу поблагодарил в ответ АО «Метровагонмаш» за удобные и современные вагоны и за установку мемориальной доски: «Мне очень приятно, что сегодня на вашем заводе открывается доска выдающемуся сыну азербайджанского народа, государственному и политическому деятелю, общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиевичу Алиеву. Для меня это особенно ценно потому, что без его руководящей поддержки трудно было бы стать тем, кем я стал... Поэтому, когда мне сказали, что открывается такая доска, то очень обрадовался. Хочу поблагодарить всех, кто принял такое решение, кто изготовил эту доску и установил ее здесь».