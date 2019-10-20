Тофик Ягублу тоже был в госпитале МВД

Сегодня в соцсетях и в некоторых местных СМИ была распространена информация о том, что в отношении арестованного члена партии «Мусават» Тофика Ягублу было применено насилие. В частности, сообщалось, что у него было сломано ребро. В связи с этим Тофик Ягублу был доставлен в госпиталь МВД.

Haqqin.az обратился за комментарием по этому поводу к главе пресс-службы МВД полковнику Эхсану Захидову.