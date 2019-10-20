Тофик Ягублу тоже был в госпитале МВД
Сегодня в соцсетях и в некоторых местных СМИ была распространена информация о том, что в отношении арестованного члена партии «Мусават» Тофика Ягублу было применено насилие. В частности, сообщалось, что у него было сломано ребро. В связи с этим Тофик Ягублу был доставлен в госпиталь МВД.
Haqqin.az обратился за комментарием по этому поводу к главе пресс-службы МВД полковнику Эхсану Захидову.
«Любой человек, задержанный за административное нарушение, в случае проблем со здоровьем имеет право обратиться за медицинской помощью. Это распространенная практика. Тофик Ягублу также пожаловался на проблемы со здоровьем, и в соответствии с правилами он был доставлен в госпиталь МВД. После прохождения медицинского обследования Ягублу был возвращен в изолятор. Никаких проблем с его здоровьем выявлено не было. Свидетельством чего являются предоставленные Ягублу соответствующие документы и заключение врачей», - сказал глава пресс-службы МВД.
Представитель МВД также отметил, что, если Ягублу относится с сомнением к заключению врачей госпиталя МВД, то после освобождения он может обратиться к другим врачам.