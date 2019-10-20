Пашинян втайне поднял зарплаты своим министрам

Издание направило соответствующие запросы трем министерствам – в МЧС, Минфин и Министерство окружающей среды. Минфин не ответил, остальные два ведомства предоставили данные о количестве сотрудников и фонде заработной платы, из которых следует, что, например, суммарная зарплата главы МЧС Феликса Цолакяна за четыре месяца – май, июнь, июль и август - составила 6 млн драмов ($12,5 тыс). То есть в месяц министр получал 1,5 млн драмов. Столько же получил министр окружающей среды Эрик Григорян. Данных о зарплате министра финансов Атома Джангузяна изданию получить не удалось, передает Sputnik Армения.

По действующему в Армении закону, зарплата министра составляет 793 тысячи драмов, или около $1 660 с учетом налоговых вычетов. Таким образом, тайным решением премьера зарплаты министров повысили почти вдвое.

Премьер не обидел и заместителей министров: вместо прежних 562 тысяч драмов они теперь получают 1,06 млн, а зарплата главного секретаря министерства повысилась с 595 тысяч до 870 тысяч драмов.

Пресс-служба армянского премьера на запрос издания не ответила, сославшись на запрет публикации информации о повышении зарплат.

Издание пишет, что ситуация требует разъяснений, учитывая, что размер зарплат министров и их замов в Армении регулируется законом.