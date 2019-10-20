Официальный Баку ответил комиссару Совета Европы по правам человека

В Азербайджане обеспечиваются фундаментальные права и свободы людей, в том числе право на свободу собраний. Но право на свободу собраний группы людей не может быть обеспечено за счет нарушения прав другой группы людей. Лучше всего об этом должен знать комиссар Совета Европы по правам человека. Об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович.

«Несмотря на то, что оппозиции было предложено место для проведения митинга 19 октября, однако ее организаторы специально пошли на проведение несанкционированной акции. Полиция вынуждена была принять меры для предотвращения этой незаконной акции», - отмечается в комментарии пресс-секретаря МИД.

«Большинство из задержанных были отпущены после того, как им было сделано предупреждение, по другим будут приняты соответствующие решения после рассмотрения их дел», - отметила Абдуллаева.

«Тот факт, что некоторые организации, не вникая в суть вопроса, предварительно не узнав позиции официальных структур, сделали поспешные и необоснованные заявления, никак не может быть назван полезным, наоборот, должен быть оценен как применение двойных стандартов в отношении Азербайджана. Было бы лучше, если бы комиссар Совета Европы по правам человека обратила внимание на применение резиновых пуль и насилие против демонстрантов в странах Европы.

Еще рад подчеркиваю, что в Азербайджане обеспечиваются фундаментальные права и свободы людей, а основная задача правоохранительных органов — быть на страже этих свобод», - сказала Лейла Абдуллаева.