Король Таиланда лишил любовницу звания и титулов

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама X официально лишил свою фаворитку Сининат Вонгваджирапакди всех титулов и званий. В заявлении королевского двора говорится, что генерал-майор Сининат Вонгваджирапакди "была слишком амбициозна и пыталась возвыситься до положения королевы", поэтому "поведение королевского консорта было расценено как знак неуважения", передает BBC News.

34-летняя Сининат Вонгваджирапакди окончила школу медсестер Королевской армии Таиланда, затем училась на военного летчика. Девушка служила в личной охране короля. В мае 2019 года Сининат Вонгваджирапакди присвоили звание генерал-майора, а в июле она получила титул благородного королевского консорта. Сининат стала первой с 1921 года женщиной, получившей звание королевского консорта (супруги короля без титула королевы).

67-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн взошел на трон после смерти своего отца в 2016 году. Монарх был женат четыре раза. В этом году в мае король женился на бывшей стюардессе генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, которая возглавляла его личную охрану. На публике король Таиланда появляется с ней.