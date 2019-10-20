Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира

Международная консалтинговая компания Melbourne Mercer Global Pensions Index и Центр финансовых исследований при Университете Монаша в Мельбурне представили 11-й рейтинг лучших пенсионных систем мира.

Как пишет «Лента.ру», в исследование попали 37 стран, где проживают более 60 процентов населения мира. Лучшими были названы Нидерланды и Дания — они набрали 81 и 80,3 балла соответственно. Этот результат позволил им попасть в группу А, то есть стран с надежной, приносящей выгоды пенсионной системой, которая устойчива и целостна. Немного ниже результат у Австралии — 75,3 балла. Это единственная страна, которая в рейтинге помещена в группу В+, остальные набрали меньше 75 баллов.

В группу В попали Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Новая Зеландия, Канада, Чили, Ирландия, Швейцария, Германия — их результат от 65 до 75 баллов. Далее идет группа С — Великобритания, Гонконг, США, Малайзия, Франция (от 60 до 65 баллов).

Хуже всего ситуация в Таиланде (39,4), Аргентине (39,5) и Турции (42,2). Эти страны находятся на последних местах в группе D.

При исследовании учитывались более 40 показателей, разбитых на подкатегории «Адекватность», «Устойчивость» и «Целостность». Сильнее всего ценится «Адекватность», куда, например, входит размер минимальной пенсии по сравнению со средней зарплатой перед завершением трудовой деятельности.