После прорыва дамбы под Красноярском пропало добытое золото
При прорыве дамбы под Красноярском (РФ) вода унесла вагончик с золотом, сообщает РЕН ТВ.
Согласно информации, золото находилось в одном из вагончиков работников золотодобывающего прииска. Его унесло вместе с другими вагончиками, приспособленными под общежития рабочих.
На настоящий момент неизвестно, сколько драгоценного металла пропало. Поисковики продолжают искать унесенное потоком золото.
В ночь на 19 октября в красноярском поселке Щетинкино прорвало дамбы на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). Хлынувшая вода снесла общежития рабочих. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, более 10 пострадали. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. В настоящее время арестован начальник участка золотодобывающего предприятия Андрей Еганов. Гендиректор предприятия и мастер участка также задержаны.