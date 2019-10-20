Знаменитый французский адвокат в гостях у своих коллег

Оливье Пардо, начавший свою карьеру в качестве судьи, ныне возглавляет одну из адвокатских контор в Париже. Он оказывает юридические услуги посольству Азербайджана во Франции и защищал интересы азербайджанского государства во французских судах в связи с отменой 14 незаконных соглашений и хартий между 12 городами и двумя провинциями Франции и городами и селами оккупированного Нагорно- Карабах ского региона Азербайджана. В результате проделанной работы 9 из 14 соглашений о «сотрудничестве» были аннулированы. Работа по другим соглашениям продолжается.

Приветствуя гостя, председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров поблагодарил французского коллегу за проделанную работу по остаиванию справедливых и законных интересов азербайджанского государства и народа, выразил готовность адвокатов Азербайджана всячески помогать и содействовать деятельности коллег из Франции в данном вопросе.

Кроме того, Анар Багиров обратил внимание французского адвоката на решение Европейского суда по правам человека по делу "Чирагов против Армении" в части признания нахождения Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов под эффективным контролем вооруженных сил Армении, а также на обстоятельства находящегося на рассмотрении в Европейском суде дела «Аскеров и другие против Армении» в связи с нахождением в армянском плену азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

В свою очередь гость отметил удовлетворенность своим визитом в Баку, особо подчеркнув признание Азербайджана на Западе как мультикультуральной и динамично развивающейся страны. Кроме того, он выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Коллегией адвокатов Азербайджана.

В ходе визита господин Пардо провел ряд встреч в Милли Меджлисе и других государственных учреждениях Азербайджана.