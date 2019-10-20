Нетаньяху лишился возможности сформировать правительство

«Премьер-министр Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства президенту Ривлину. Президент получил заявление Нетаньяху, в котором говорится, что он возвращает мандат на создание правительства президенту, так как не смог этого сделать», – передает ТАСС сообщение пресс-службы президента Израиля.

Нетаньяху сообщил о своем решении президенту по телефону. В видеозаписи, опубликованной в соцсетях, Нетаньяху возлагает ответственность за срыв коалиционных переговоров на Бени Ганца, который, по его словам, «раз за разом отвергал все предложения». Решение вернуть мандат Нетаньяху принял в день своего 70-летия, за два дня до истечения отведенных ему законом 28 дней, пишет NEWSru.co.il.

Бени Ганц будет иметь 28 дней, и если ему не удастся сформировать коалицию, то начнется отсчет 21 дня, в течение которых каждый депутат (в том числе Нетаньяху и Ганц) получат право на формирование коалиции, если же по истечении и этого срока коалиция создана не будет, Кнессет 22-го созыва будет распущен и в Израиле объявят третьи за год выборы.