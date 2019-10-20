В Берлине в мусорке нашли секретную переписку МИД
В одном из контейнеров для бумажных отходов в административном районе Берлина Вильмерсдорф обнаружена секретная переписка высокопоставленных работников посольства Германии в Украине, сообщает издание Bild.
Согласно информации, выброшенные в мусорный контейнер документы имели гриф «Секретно», а содержание переписки затрагивало темы, связанные с Украиной.
В письме от 10 сентября 2019 года говорится: «Сегодня во время моего первого визита к польскому послу тот выразил уверенность, что Украина будет вынуждена пойти на федерализацию по российскому сценарию». В письме от 5 сентября посол Германии в Киеве Бертрам фон Мольтке пишет: «Свидетель по делу MH17 Цемах освобожден. И триллер, связанный с обменом заключенными, продолжается».
Представитель МИД Германии, с которым общались журналисты, находку секретной переписки в мусорном контейнере пока никак не прокомментировал.