Курды «проводили» американских военных помидорами и картошкой видео
Жители города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии, который занимают курды, забросали камнями и овощами колонну автомобилей военнослужащих США, покидающих страну. Видеозапись с выездом американских солдат опубликовало курдское новостное агентство ANHA.
Отмечается, что такая реакция последовала в ответ на решение президента США Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии.
На кадрах видно, как местное население пытается преградить дорогу проезжающим американским военным автомобилям и грузовикам, бросает в них камни, картофель, помидоры.