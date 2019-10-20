Жириновский предложил ввести в России многоженство

Выступая на круглом столе в Госдуме на тему «Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения», российский парламентарий заявил, что многоженство поможет решить демографическую проблему.

«Было у славян многоженство, зачем поломали? Было же хорошо, сейчас был бы у нас миллиард населения. Это нельзя отвергать, потому что мы никогда не решим демографическую проблему без многоженства», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Российский политик также высказал уверенность, что повышение суммы маткапитала с нынешних 452 тыс. рублей до 1 млн рублей не решит проблему рождаемости в России.