Ильхам Алиев поздравил МГИМО с юбилеем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Московский государственный институт международных отношений с 75-летием. как сообщает АзерТАдж, поздравительное письмо президента Азербайджана зачитал на торжественном мероприятии по случаю юбилея МГИМО посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу.

Будучи уникальной кузницей дипломатических кадров, МГИМО прошел большой и славный путь. Сегодня МГИМО заслуженно считается флагманом российского высшего образования, символом качественного обучения и по праву является одним из престижных учебных заведений мирового значения.

Из его стен вышла блестящая плеяда государственных и общественных деятелей, политиков, ученых, высококвалифицированных специалистов. Глубокие знания, широкий кругозор, профессиональные умения и навыки, приобретенные за годы учебы, позволяют выпускникам МГИМО пользоваться уважением и авторитетом не только у себя на родине, но и во всем мире.

Мне очень приятно, что и для меня МГИМО – альма-матер. Я всегда с особой признательностью и теплотой вспоминаю студенческие годы и с гордостью ношу звание выпускника МГИМО.

Убежден, что благодаря высокому уровню организации учебного процесса и опыту педагогического состава, МГИМО и впредь будет верно следовать своим непоколебимым традициям подготовки кадров, отвечающих требованиям современного мира», - говорится в поздравлении главы азербайджанского государства.

В свою очередь ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что в МГИМО очень высоко ценят поздравление президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Для нас слова поздравления президента Азербайджана – это подарок. Мы многие знаем его лично, знаем как прекрасного человека, как человека, который не только учился, но и пять лет проработал в МГИМО. Мы очень высоко ценим то, что он сохранил теплое отношение и не забывает никогда об университете. Счастья, здоровья, добра и с нашим общим юбилеем!».

В ходе торжественного мероприятия П.Бюльбюльоглу также вручил ректору МГИМО Анатолию Торкунову медаль «100-летие органов дипломатической службы Азербайджанской Республики»