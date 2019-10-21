Трамп снова пригрозил Турции и Ирану

"Если Турция будет вести себя ненадлежащим образом, не думаю, что они будут, но у нас есть сила, о наличии которой никто не знал, - это санкции, это пошлины... Мы введем пошлины, мы введем санкции", - сказал американский лидер журналистам во время заседания своего кабинета в Белом доме, передает ТАСС.

Кроме того, Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану мощный удар, если это потребуется. "Мы ударим так, как никогда прежде, если Иран сделает некоторые вещи", - предупредил американский лидер, заверив при этом, что лично он выступает против каких-либо войн.

Трамп подчеркнул способность Штатов оказывать мощное воздействие на экономики других стран. "Иногда настает время для того, чтобы воевать. Но бывает и время, когда нужно действовать умно, а не воевать", — цитирует американского президента Интерфакс.