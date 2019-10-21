В США назвали причину радиоактивного взрыва в России

Взрыв под Северодвинском, во время которого погибли семь человек, произошел во время поднятия ракеты «Буревестник» (Skyfall в классификации США), пролежавшей на дне моря около года, сказал в интервью газете The Washington Times помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.

«Причиной взрыва стал серьезный сбой у Skyfall. Произошла неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации в то время, когда российские специалисты поднимали ракету со дна», - приводит «Коммерсант» слова Динанно.

Преддставитель Госдепа отметил, что причиной реакции стало то, что ядерное топливо перестало охлаждаться морской водой, добавив при этом, что ракета оказалась на дне море после неудачных испытаний, а выброс радиации не представлял угрозы населению.

Эта версия случившегося изложена в межведомственном заключении администрации США. Вашингтон решил понизить граф секретности информации, рассказать о ней союзникам и предоставить часть сведений общественности. Динанно заявил, что США беспокоит отсутствие «прозрачности» в связи с этим инцидентом: «Нас особенно беспокоит: во-первых, дезинформация; во-вторых, то, что она находилась на дне моря год; в-третьих, то, что их первой реакцией было сокрытие».