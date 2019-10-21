В России призвали убрать из мавзолея «германского шпиона»
Вынести из мавзолея «германского шпиона» Владимира Ленина и перехоронить «всех бандитов, которые лежат вдоль кремлевской стены», призвал народный артист России, режиссер, снявший культовый фильм «Белорусский вокзал», Андрей Смирнов, передает «Тайга.инфо».
«В Мавзолее лежит германский шпион. Человек, который получил деньги, добытые Парвусом, – это деньги генштаба Германии. Красная гвардия, которая орудовала 25 октября, оплачивалась из этих денег. И это позорище. До сих пор люди ходят туда ему поклоняться», – заявил Смирнов.
По словам Смирнова, Россия до сих пор «живет в совке» из-за того, что улицы многих городов носят имена коммунистических деятелей — Ленина, Феликса Дзержинского, Моисея Урицкого: «России все равно предстоит ото всего этого избавиться. Все это должно быть переименовано. Ну, слушайте, в каждом селе стоит памятник этому уроду, который изменил историю России, превратив ее в кошмар полный».
По его мнению, Красная площадь должна снова стать главной торговой площадью Москвы, какой она была на протяжении веков.