В России призвали убрать из мавзолея «германского шпиона»

«В Мавзолее лежит германский шпион. Человек, который получил деньги, добытые Парвусом, – это деньги генштаба Германии. Красная гвардия, которая орудовала 25 октября, оплачивалась из этих денег. И это позорище. До сих пор люди ходят туда ему поклоняться», – заявил Смирнов.

По словам Смирнова, Россия до сих пор «живет в совке» из-за того, что улицы многих городов носят имена коммунистических деятелей — Ленина, Феликса Дзержинского, Моисея Урицкого: «России все равно предстоит ото всего этого избавиться. Все это должно быть переименовано. Ну, слушайте, в каждом селе стоит памятник этому уроду, который изменил историю России, превратив ее в кошмар полный».

По его мнению, Красная площадь должна снова стать главной торговой площадью Москвы, какой она была на протяжении веков.