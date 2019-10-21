Ильхам Алиев: «Кому свыше 70 лет, последуют примеру Гаджибалы Абуталыбова»

«Сегодня вы адресовали мне заявление об освобождении от должности заместителя премьер-министра. Хочу поблагодарить вас за проделанную работу. На протяжении многих лет вы работаете на различных должностях – и в должности заместителя премьер-министра, 17 лет как глава Исполнительной власти города Баку, и в последние полтора года вновь являетесь заместителем премьер-министра», - сказал глава государства.

«Вы всегда были верны великому лидеру Гейдару Алиеву. В самые тяжелые для Гейдара Алиева времена вы высказывали свою позицию», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая заместителя премьер-министра Гаджибалу Абуталыбова в связи с поданным им заявлением об освобождении от должности, сообщает официальный сайт главы государства.

Далее Ильхам Алиев отметил, что Гаджибала Абуталыбов всегда был верен общенациональному лидеру Гейдару Алиеву: «В самые тяжелые для Гейдара Алиева времена вы высказывали свою позицию. Некоторые представители молодежи, конечно, не знают этого, некоторые люди забывают об этом. Я же никогда не забываю, как в то время вы выразили резкий протест против искусственно выдвинутого вопроса возрастного ценза.

В то время авторитет великого лидера Гейдара Алиева в народе был очень высок, народ не видел на руководящем посту никого, кроме него. Чтобы помешать его дальнейшей деятельности, партократская власть внедрила такое абсолютно абсурдное правило, как возрастной ценз. Если не ошибаюсь, человек старше 65 лет не мог стать президентом. Великому лидеру в то время было 69 лет, помню, вы организовали перед парламентом массовые акции протеста и, не боясь никого, высказали свою позицию. Потому что в то время угроза репрессий была очень высока, и люди, пытавшиеся помешать приходу Гейдара Алиева к власти, прибегли к различным грязным действиям. Совершили зверское убийство близкого соратника Гейдара Алиева - Аждара Ханбабаева, и когда? В тот день, когда Гейдар Алиев должен был вернуться из Москвы в Баку.

Я приехал в Баку на день раньше, чтобы встретить его. Чтобы воспрепятствовать его приезду, внушить страх, та самая группа совершила убийство невинного человека, представителя интеллигенции Аждара Ханбабаева. Правда, впоследствии убийцы понесли заслуженное наказание, и никому не удалось воспрепятствовать возвращению Гейдара Алиева в Азербайджан. Несмотря на всю опасность, он приехал в Баку и сказал свое слово. В отличие от некоторых сегодняшних трусов, именующих себя «лидерами», он был готов выступить против любой опасности, пойти на любые лишения. В этом и заключается его величие, и вы, Гаджибала муаллим, проявили в то время преданность как великому лидеру, так и Родине, государству, нашему народу. Потому что приход Гейдара Алиева к власти уберег нас от очень большого бедствия».

«Не случайно великий лидер предложил вам высокие должности, назначил на пост заместителя премьер-министра, затем главы Исполнительной власти города Баку, до этого вы работали главой Исполнительной власти в Сураханском районе. Помню, ваша деятельность в то время была несколько удивительной для некоторых, потому что, как мне известно, ваши двери были открыты и мог зайти любой желающий. Вы интересовались проблемами граждан, и это было своего рода новаторством.

Сегодня некоторые забывают об этом, но я не забываю и пригласил вас сегодня для того, чтобы сказать вам об этом, и чтобы знали и граждане Азербайджана.

Но жизнь не стоит на месте, ставятся новые задачи, возникают новые вызовы. Вам уже минуло 75 лет, и, конечно, надо уступить дорогу молодому поколению. Поэтому я высоко оцениваю ваше обращение ко мне с заявлением. Считаю, что представленные во власти люди, достигшие пенсионного возраста, во всяком случае, кому больше 70 лет, наверное, последуют вашему примеру. Во всяком случае, я надеюсь на это.

Вы проводите активную работу и в партии «Ени Азербайджан». Считаю, что и впредь должны продолжать свою деятельность в составе партии. Желаю вам успехов в дальнейшей деятельности и выражаю признательность за проделанную работу», - сказал глава государства.