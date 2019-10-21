Как пишет «Московский комсомолец», в 2002 году ранее судимый за убийство мужчина занимался «силовым решением вопросов». Для этого иногда брал с собой пистолет. В ночь на 2 июня решил прикупить немного продуктов и для этого отправился к ларькам на пересечении проспекта Солидарности и улицы Подвойского.

Петербургские оперативники и следователи задержали в Пензе мужчину (имя и фамилия не указываются), подозреваемого в убийстве троих человек в Невском районе Санкт-Петербурга.

Причины завязавшегося словесного конфликта и потасовки с тремя уроженцами Азербайджана задержанный не помнит. Но в итоге уроженцы Азербайджана прогнали его со словами, что это их город. 33-летний уроженец Ленинграда такого оскорбления не стерпел. Через некоторое время вернулся с друзьями. Однако разговор вновь не получился, и тогда в оппонентов задержанный выпустил семь пуль. Один мужчина погиб на месте, двое скончались позднее в больнице.

Убийца же пустился в бега. Достал себе новые документы, ездил по регионам России и странам мира. В Пензе планировал на время задержаться, занялся транспортными перевозками. Но вскоре был задержан сотрудниками убойного отдела МВД России по Санкт-Петербургу.

Как сообщает городское следственное управление СКР, обвиняемого в тройном убийстве петербуржца уже перевезли на родину. Следственный комитет планирует возобновить расследование уголовного дела. Сейчас следователи закрепляют доказательную базу и восстанавливают события июньской ночи 2002 года.