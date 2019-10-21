Помпео: Трамп готов воевать с Турцией

Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочел бы «мир войне», заявил в интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майкл Помпео.

Помпео отказался объяснить, какие действия могут повлечь военный ответ со стороны США. При этом госсекретарь не стал скрывать, что для достижения нужных результатов США будут использовать экономические и дипломатические меры.

9 октября на северо-востоке Сирии началась военная операция Турции «Источник мира». 17 октября Анкара и Вашингтон договорились приостановить военные действия в Сирии, чтобы позволить курдским террористическим формированиям покинуть зону безопасности.