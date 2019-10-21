Гвардиола может возглавить каталонских сепаратистов

Политические круги Каталонии, выступающие за независимость автономного сообщества от Испании, хотят предложить футбольному тренеру Хосепу Гвардиоле участие в выборах с перспективой возглавить правительство региона.

По данным издания Confidencial, кандидатуру Гвардиолы в качестве главы движения "Вместе за Каталонию" (JxCAT) рассматривают бывшие главы женералитета Артур Мас и Карлес Пучдемон. Также сообщается, что Гвардиола не намерен продлевать контракт с английской футбольной командой "Манчестер Сити" и готов вернуться в Барселону, однако началу политической карьеры тренера может помешать календарь.

Футбольный сезон заканчивается в июне, а нынешнее руководство Каталонии стремится провести выборы как можно раньше, пишет РИА Новости.

Артур Мас в восторге от ораторских способностей Гвардиолы, который постоянно подчеркивает свою приверженность Каталонии и поддержке ее идеи отделения от Испании. По мнению Маса, именно человек без политического прошлого должен возглавить партию "Вместе за Каталонию" и дать новый толчок борьбе.



Хосеп Гвардиола является одним из успешных тренеров в истории мирового футбола. "Барселона" под его руководством трижды выигрывала чемпионат и Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2009 и 2011 годах Гвардиола признавался лучшим клубным тренером мира.