В Казахстане подорожали хлеб и уголь: президент поручил принять меры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять срочные меры в отношении стремительно дорожающих в стране хлеба и угля. Об этом глава казахстанского государства написал в Twitter.

«В связи с ростом цен на «социальный» хлеб правительству и акимам дано указание принять неотложные меры, включая субсидирование. Поручение дано и по углю, следует разобраться с посредниками, вступающими в сговор с угольными компаниями и накручивающими цены. Исполнение на контроле», — заявил президент.

Местные СМИ пишут, что повышение цен на хлеб связано с низким урожаем зерновых в этом году. Цены повысились в нескольких регионах Казахстана. К примеру, в Павлодаре цена за булку из муки первого сорта с 85 тенге поднялась до 105 тенге.