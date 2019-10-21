Самую древнюю в мире жемчужину покажут в Эмиратах

Драгоценность диаметром около 2,5 мм обнаружена в ходе археологических раскопок на острове Марава в 160 километрах от Абу-Даби.

Самую древнюю жемчужину представят на выставке «Десять тысяч лет роскоши», которая пройдет в Лувре Абу-Даби, пишет газета Le Figaro.

По оценкам экспертов, возраст жемчужины составляет около восьми тысяч лет. Ее нашли в почвенном слое, возраст которого составляет от 5 600 до 5 800 лет до нашей эры. Жемчужина входит в коллекцию Национального музея шейха Зайда.

Выставка продлится с 30 октября 2019 года по 18 февраля 2020 года.