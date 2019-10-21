Загубленная карьера чемпиона История одного возвращения

Эльмир Алиев, отдел спорта

На днях в Марокко прошел чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов, на котором азербайджанские спортсмены завоевали пять золотых, а также одну серебряную и одну бронзовую медали.

Одним из победителей соревнований в Марракеше стал известный в прошлом дзюдоист Расул Салимов – некогда восходящая звезда азербайджанского дзюдо. В 19 лет он завоевал право участвовать на Олимпиаде-2000 в Сиднее, где остановился в шаге от медали, заняв 5-е место в весовой категории до 90 кг. Салимов наверняка поехал бы на свои вторые Олимпийские игры, но, став в 2001 году серебряным призером чемпионата Европы и завоевав бронзу на чемпионате мира, спустя некоторое время получил травму, которая, по сути, положила конец его спортивной карьере.

Расул Салимов – призер чемпионата Европы-2001

Сколько еще ценных наград мог завоевать для Азербайджана этот талантливый дзюдоист! Но, увы, в самом расцвете сил он вынужден был попрощаться с большим спортом…

И вскоре о Расуле и его брате Нуреддине – тоже дзюдоисте сборной Азербайджана – благополучно забыли. В том числе и наша Федерация дзюдо, с тех пор не вспоминавшая о призере чемпионатов мира и Европы. Да и сами Салимовы, справедливости ради надо сказать, из-за чрезмерной скромности о себе особо не напоминали.

Вернуться в дзюдо, хоть и ветеранское, Расулу предложил основатель Judo Club 2012, председатель Ассоциации ветеранов спорта Азербайджана, неоднократный чемпион мира и Европы среди ветеранов Азер Аскеров. В 2011 году Салимов вновь вышел на татами и выиграл свое первое золото на мировом первенстве ветеранов. А нынешняя победа в Марокко стала для него уже третьей.

Расул Салимов и Азер Аскеров

«К чемпионату мира в Марракеше готовился два месяца, тренировался в Judo Club 2012, - рассказывает haqqin.az титулованный дзюдоист. – Целью было занять высокие места. Хоть это и соревнование среди ветеранов, неподготовленным спортсменам там делать нечего. Каким бы опытным и известным дзюдоистом ты бы ни был, с годами, если не тренироваться, теряешь навыки. При этом в каждом возрасте свои нагрузки. В молодости мы тренировались по два-три раза в день. Сейчас такой режим был бы только во вред. Нужно чувствовать свой организм.

Самым сложным на прошедшем ЧМ был первый поединок, потому что я долго не соревновался. Прибавлял от схватки к схватке. В итоге я стал чемпионом в самой конкурентной возрастной категории M2 (35-40 лет), выступая в своем привычном весе – до 90 кг.

Победа на чемпионате мира в Марракеше

Это мой третий титул чемпиона мира среди ветеранов. Первая победа была достигнута в 2011 году во Франкфурте. В том же году я, кстати, выиграл и ветеранский чемпионат Европы. А второе золото на «мире» я завоевал в 2013-м в Абу-Даби.

Потом у меня опять была пауза. Она была больше связана с семейными обстоятельствами. У меня пятеро детей – двое сыновей и три дочки. Не успевал одновременно и работать, и семье уделять время, и тренироваться. Сейчас дети подросли, времени стало чуть больше.

Продолжат ли сыновья мой путь? Не знаю. Старшему сыну 12 лет, младшему – 11. Меня и брата отец заставлял заниматься спортом. Он был волейболистом, и мечтал, чтобы его дети стали чемпионами. С раннего возраста тренировал нас по своей программе. Я же детей принуждать ни к чему не хочу, хотя папа мечтает, что внуки станут продолжателями семейных спортивных традиций».

Расул с отцом

Сам Расул начал заниматься дзюдо в 1987 году, в 6-летнем возрасте.

«Моим первым тренером был Адиль Алиев. В обществе «Локомотив» под его руководством я тренировался около шести лет. Выигрывал различные детские соревнования. В 1993 году мой тренер уехал в Россию, и я стал тренироваться у Ибадуллы Шахбанова.

В 1998 году я стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы. В том же году в категории до 81 кг я выиграл Всемирные юношеские игры в Москве, став единственным чемпионом из Азербайджана. Тогда же победил на взрослом чемпионате страны и попал в национальную команду. В 1999 году я завоевал бронзу взрослого чемпионата Европы в Словакии и – самое главное – стал обладателем лицензии на Олимпиаду в Сидней.

В 2000 году я вновь взял бронзу взрослого Евро, а на Олимпиаде занял 5-е место. Провел в Сиднее шесть поединков, четыре из которых выиграл. В схватке за бронзу уступил французу.

Моя карьера шла по восходящей. В 2001 году я стал серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира в Германии. Но в том же году я получил травму…».

Пьедестал почета на Евро-2001

Поворотным в карьере Расула Салимова стал чемпионат мира 2001 года среди военнослужащих, проходивший в Италии. Именно там он и повредил плечо, так и не сумев до конца восстановиться…

«Прокручивая в голове события тех дней, могу сказать, что участвовал в большом количестве соревнований и был перегружен. Помимо этого, мне приходилось сгонять много веса. Возможно, все это и послужило причиной травмы.

Я боролся за бронзу с итальянцем. В стойке он потянул мою руку, и я услышал хруст в плече. Утром проснулся, а рука не поднимается. Думал, что все пройдет, но нет… В то время спортивная медицина в Азербайджане была не на должном уровне. В результате год я соревновался с травмой. Но больше мучился, чем боролся.

В конце 2002 года нас принимал нынешний глава государства Ильхам Алиев, возглавлявший тогда Национальный олимпийский комитет. Он меня знал, присутствовал в зале на Олимпиаде в Сиднее, когда я боролся за медаль. Я рассказал ему о своей проблеме. Ильхам Гейдарович помог, спасибо ему. Для проведения операции я выбрал Москву. Меня прооперировали, но затем боли появились вновь. Не знаю почему… Возможно, я начал тренироваться раньше положенного срока.

Вторую операцию мне сделали в Германии. Это было в 2003 году. До Олимпиады в Афинах оставалось полгода. Тренеры меня торопили, а я был молодой, не понимал, что лучше полностью восстановиться и только потом начинать тренироваться. На полное восстановление мне требовался год, а я вышел на татами спустя три месяца…

В любом случае никого не виню. Просто обидно, ведь в тяжелых весовых категориях дзюдоисты борются до 35-36 лет, а я закончил в 22».

Вместе с Расулом свою карьеру фактически завершил и Нуреддин, для которого главной целью было быть опорой старшему брату, помогать ему в достижении самых больших высот в спорте.

Братья Салимовы

«Я на год младше Расула, - говорит Нуреддин Салимов. - Мы выступали в одном весе, были спарринг-партнерами. Помню, как-то на турнире в Стамбуле мы оба вышли в финал. И тогда я поднял его руку. Трудно быть первым в мире, если в семье ты второй (улыбается). А то, что Расул был сильнее меня как дзюдоист, - это без вопросов. Я делал все, чтобы он шел вперед. После его травмы я тоже пал духом и решил закончить с большим дзюдо».

Одна травма – две загубленные карьеры... Печальный поворот спортивной судьбы братьев Салимовых. И все же приятно, что спустя годы один из них вернулся на татами и вновь радует поклонников дзюдо своими победами.

Расул Салимов вновь на пьедестале. Как в лучшие годы. Так держать, чемпион!

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