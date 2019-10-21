Эльмир Алиев, отдел спорта 10:00

На днях в Марокко прошел чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов, на котором азербайджанские спортсмены завоевали пять золотых, а также одну серебряную и одну бронзовую медали. Одним из победителей соревнований в Марракеше стал известный в прошлом дзюдоист Расул Салимов – некогда восходящая звезда азербайджанского дзюдо. В 19 лет он завоевал право участвовать на Олимпиаде-2000 в Сиднее, где остановился в шаге от медали, заняв 5-е место в весовой категории до 90 кг. Салимов наверняка поехал бы на свои вторые Олимпийские игры, но, став в 2001 году серебряным призером чемпионата Европы и завоевав бронзу на чемпионате мира, спустя некоторое время получил травму, которая, по сути, положила конец его спортивной карьере.

Сколько еще ценных наград мог завоевать для Азербайджана этот талантливый дзюдоист! Но, увы, в самом расцвете сил он вынужден был попрощаться с большим спортом… И вскоре о Расуле и его брате Нуреддине – тоже дзюдоисте сборной Азербайджана – благополучно забыли. В том числе и наша Федерация дзюдо, с тех пор не вспоминавшая о призере чемпионатов мира и Европы. Да и сами Салимовы, справедливости ради надо сказать, из-за чрезмерной скромности о себе особо не напоминали. Вернуться в дзюдо, хоть и ветеранское, Расулу предложил основатель Judo Club 2012, председатель Ассоциации ветеранов спорта Азербайджана, неоднократный чемпион мира и Европы среди ветеранов Азер Аскеров. В 2011 году Салимов вновь вышел на татами и выиграл свое первое золото на мировом первенстве ветеранов. А нынешняя победа в Марокко стала для него уже третьей.

«К чемпионату мира в Марракеше готовился два месяца, тренировался в Judo Club 2012, - рассказывает haqqin.az титулованный дзюдоист. – Целью было занять высокие места. Хоть это и соревнование среди ветеранов, неподготовленным спортсменам там делать нечего. Каким бы опытным и известным дзюдоистом ты бы ни был, с годами, если не тренироваться, теряешь навыки. При этом в каждом возрасте свои нагрузки. В молодости мы тренировались по два-три раза в день. Сейчас такой режим был бы только во вред. Нужно чувствовать свой организм. Самым сложным на прошедшем ЧМ был первый поединок, потому что я долго не соревновался. Прибавлял от схватки к схватке. В итоге я стал чемпионом в самой конкурентной возрастной категории M2 (35-40 лет), выступая в своем привычном весе – до 90 кг.

Это мой третий титул чемпиона мира среди ветеранов. Первая победа была достигнута в 2011 году во Франкфурте. В том же году я, кстати, выиграл и ветеранский чемпионат Европы. А второе золото на «мире» я завоевал в 2013-м в Абу-Даби. Потом у меня опять была пауза. Она была больше связана с семейными обстоятельствами. У меня пятеро детей – двое сыновей и три дочки. Не успевал одновременно и работать, и семье уделять время, и тренироваться. Сейчас дети подросли, времени стало чуть больше. Продолжат ли сыновья мой путь? Не знаю. Старшему сыну 12 лет, младшему – 11. Меня и брата отец заставлял заниматься спортом. Он был волейболистом, и мечтал, чтобы его дети стали чемпионами. С раннего возраста тренировал нас по своей программе. Я же детей принуждать ни к чему не хочу, хотя папа мечтает, что внуки станут продолжателями семейных спортивных традиций».

Сам Расул начал заниматься дзюдо в 1987 году, в 6-летнем возрасте. «Моим первым тренером был Адиль Алиев. В обществе «Локомотив» под его руководством я тренировался около шести лет. Выигрывал различные детские соревнования. В 1993 году мой тренер уехал в Россию, и я стал тренироваться у Ибадуллы Шахбанова. В 1998 году я стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы. В том же году в категории до 81 кг я выиграл Всемирные юношеские игры в Москве, став единственным чемпионом из Азербайджана. Тогда же победил на взрослом чемпионате страны и попал в национальную команду. В 1999 году я завоевал бронзу взрослого чемпионата Европы в Словакии и – самое главное – стал обладателем лицензии на Олимпиаду в Сидней. В 2000 году я вновь взял бронзу взрослого Евро, а на Олимпиаде занял 5-е место. Провел в Сиднее шесть поединков, четыре из которых выиграл. В схватке за бронзу уступил французу. Моя карьера шла по восходящей. В 2001 году я стал серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира в Германии. Но в том же году я получил травму…».

Поворотным в карьере Расула Салимова стал чемпионат мира 2001 года среди военнослужащих, проходивший в Италии. Именно там он и повредил плечо, так и не сумев до конца восстановиться… «Прокручивая в голове события тех дней, могу сказать, что участвовал в большом количестве соревнований и был перегружен. Помимо этого, мне приходилось сгонять много веса. Возможно, все это и послужило причиной травмы. Я боролся за бронзу с итальянцем. В стойке он потянул мою руку, и я услышал хруст в плече. Утром проснулся, а рука не поднимается. Думал, что все пройдет, но нет… В то время спортивная медицина в Азербайджане была не на должном уровне. В результате год я соревновался с травмой. Но больше мучился, чем боролся. В конце 2002 года нас принимал нынешний глава государства Ильхам Алиев, возглавлявший тогда Национальный олимпийский комитет. Он меня знал, присутствовал в зале на Олимпиаде в Сиднее, когда я боролся за медаль. Я рассказал ему о своей проблеме. Ильхам Гейдарович помог, спасибо ему. Для проведения операции я выбрал Москву. Меня прооперировали, но затем боли появились вновь. Не знаю почему… Возможно, я начал тренироваться раньше положенного срока. Вторую операцию мне сделали в Германии. Это было в 2003 году. До Олимпиады в Афинах оставалось полгода. Тренеры меня торопили, а я был молодой, не понимал, что лучше полностью восстановиться и только потом начинать тренироваться. На полное восстановление мне требовался год, а я вышел на татами спустя три месяца… В любом случае никого не виню. Просто обидно, ведь в тяжелых весовых категориях дзюдоисты борются до 35-36 лет, а я закончил в 22». Вместе с Расулом свою карьеру фактически завершил и Нуреддин, для которого главной целью было быть опорой старшему брату, помогать ему в достижении самых больших высот в спорте.