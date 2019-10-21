Нефть продолжает дешеветь

Нефть слабо дешевеет на торгах во вторник, трейдеры ждут новых сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая, от которых в значительной мере зависят перспективы мирового спроса на нефть.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $58,84 за баррель, что на $0,12 (0,2%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на $0,46 (0,77%), до $58,96 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,11 (0,21%) - до $53,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,47 (0,87%), до $53,31 за баррель.