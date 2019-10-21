Император Японии официально объявил о вступлении на престол

Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме. Его обращение прозвучало во время церемонии по случаю интронизации, которая состоялась в Токио, передает ТАСС.

"Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране и всему миру. Желая счастья народу и мира всему миру, я клянусь вместе с народом и на основе конституции выполнять свои обязанности в качестве символа японского государства и единства народа", - сказал монарх.

Он подчеркнул, что его отец Акихито находился на престоле более 30 лет и разделял с народом радость и горе. "Я искренне надеюсь, что Япония благодаря мудрости и непрерывным усилиям своего народа достигнет дальнейшего развития и внесет вклад в становление дружбы и мира в международном сообществе", - добавил император.

После этого премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил Нарухито со вступлением на престол в качестве императора и символа нации. "Мы, японский народ, приложим все усилия к построению блестящего будущего мирной и исполненной надежд гордой Японии", - сказал глава правительства. В завершение своей речи Абэ вместе с собравшимися троекратно прокричал "банзай", пожелав монарху долгих лет жизни.