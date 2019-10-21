Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база, сообщает ТАСС.

Охрану аэродрома обеспечивает сирийская правительственная армия и ее союзники. По словам командира подразделения, взявшего на себя эту задачу, в 2014 году аэродром захватили боевики «Исламского государства», а в 2017-м он перешел под контроль курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС), после чего там появилась база США.

«Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем», - приводит агентство слова сирийского офицера.