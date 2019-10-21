Дмитрий Рой, отдел международной политики 10:41

Сегодня, в часы, когда пятидневный перерыв турецкой операции «Источник мира» в Сирии подходит к концу, президент Турции Эрдоган и Владимир Путин проведут саммит в Сочи. Станет ли один из ключевых игроков в сирийском кризисе - Москва, поддерживающая Отряды народной самообороны (YPG) в регионе, участвовать в договоренностях, достигнутых между Турцией и США, прояснится именно на этой встрече.

А следовательно, уже к сегодняшней ночи станет понятно, как в целом будет выглядеть конфигурация этого кризиса, список внешних системных участников которого за восемь лет гражданской войны в Сирии стал выглядеть внушительно, солидно и впечатляюще. Разумеется, главным вопросом остается все, связанное с «курдской частью» сделки Эрдоган - Пенс. Конкретнее - оставление силами YPGSDF той зоны безопасности, которую очертили на картах операторы и планировщики «Источника мира» в турецких армейских штабах. Турецкая пресса пишет, что только на третий день договоренностей между Анкарой и Вашингтоном был сделан конкретный шаг по отводу курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Вчера они начали вывод вооружений с территорий, которые должны оставить, а также покинули окрестности Рас-эль-Айна. «Со стороны Анкары не предпринимаются какие-либо действия по препятствованию боевикам. Выезд и эвакуация из региона строго координируются с американской стороной», - заявили в ведомстве Хулуси Акара, подчеркнув, что «армия внимательно следит за тем, чтобы YPG покинули регион в течение 120 часов». При этом глава турецкой дипломатии Чавушоглу пообещал, что Турция возобновит операцию через 35 часов в случае невыполнения достигнутых на встрече с американской делегацией договоренностей, образно охарактеризовав итоги «Источника мира» как «десять зайцев одним выстрелом» (в оригинале это прозвучало «bir taşla on kuşu vurduk»).