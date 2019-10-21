Эрдоган убил 10 зайцев и уехал к Путину наш комментарий
Сегодня, в часы, когда пятидневный перерыв турецкой операции «Источник мира» в Сирии подходит к концу, президент Турции Эрдоган и Владимир Путин проведут саммит в Сочи.
Станет ли один из ключевых игроков в сирийском кризисе - Москва, поддерживающая Отряды народной самообороны (YPG) в регионе, участвовать в договоренностях, достигнутых между Турцией и США, прояснится именно на этой встрече.
А следовательно, уже к сегодняшней ночи станет понятно, как в целом будет выглядеть конфигурация этого кризиса, список внешних системных участников которого за восемь лет гражданской войны в Сирии стал выглядеть внушительно, солидно и впечатляюще.
Разумеется, главным вопросом остается все, связанное с «курдской частью» сделки Эрдоган - Пенс. Конкретнее - оставление силами YPGSDF той зоны безопасности, которую очертили на картах операторы и планировщики «Источника мира» в турецких армейских штабах.
Турецкая пресса пишет, что только на третий день договоренностей между Анкарой и Вашингтоном был сделан конкретный шаг по отводу курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Вчера они начали вывод вооружений с территорий, которые должны оставить, а также покинули окрестности Рас-эль-Айна. «Со стороны Анкары не предпринимаются какие-либо действия по препятствованию боевикам. Выезд и эвакуация из региона строго координируются с американской стороной», - заявили в ведомстве Хулуси Акара, подчеркнув, что «армия внимательно следит за тем, чтобы YPG покинули регион в течение 120 часов».
При этом глава турецкой дипломатии Чавушоглу пообещал, что Турция возобновит операцию через 35 часов в случае невыполнения достигнутых на встрече с американской делегацией договоренностей, образно охарактеризовав итоги «Источника мира» как «десять зайцев одним выстрелом» (в оригинале это прозвучало «bir taşla on kuşu vurduk»).
Впрочем, оптимизм всегда присутствует в кейсе дипломатов, работа у них такая - торговля иллюзиями. В реальности все несколько иначе. Так, совершенно очевидно, что курды откровенно тянут время с отводом, а о сдаче ими турецкой армии тяжелого вооружения, полученного от американцев, разговор вообще толком еще и не начинался. Хотя с технической точки зрения именно он будет наиболее технически сложным и муторным.
Всего то и нужно Эрдогану - добиться в Сочи того, чтобы Москва, имеющая влияние как на YPG, так и на Асада, согласилась технически присоединиться к соглашению, достигнутому между Анкарой и Вашингтоном. Только после этого сдвинутся с места ключевые моменты, на которых настаивает сейчас турецкая сторона - и о тяжелом вооружении, и о выходе YPGSDF из Кобани и Манбиджа. Но вот только вопрос заключается в том, готов ли сейчас Кремль сделать столь грандиозный «подарок другу Эрдогану»? И не окажется ли цена за него такой, что дар Москвы превратится в обременение для Анкары?
И здесь наступает простор для интриги и предположений. В Турции уже обратили внимание на три заявления, которые за последние двое суток сделали сразу три российских представителя из разряда политических тяжеловесов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что «турецкая операция нанесла ущерб процессу стабилизации в Сирии». Помощник президента Владимира Путина и один из «архитекторов» российской внешней политики Юрий Ушаков заявил, что в северной Сирии «Турция должна действовать соразмерно ситуации». Причем сказано это было сразу после того, как президент Эрдоган озвучил размеры территории, которую Анкара хотела бы включить в зону безопасности. Ну и, наконец, министр обороны Сергей Шойгу с замаскированным в турецкую сторону упреком констатировал, что из-за турецкой операции «двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами в Сирии остались без охраны».
Естественно, подобные заявления можно трактовать двояко. Прежде всего - как вполне нормальную попытку Москвы завысить цену уступок, на которые она готова пойти для Турции, совершенно обычная и распространенная практика.
Но в любом случае - легким разговор двух президентов, российского и турецкого, сегодня не будет. Сирия, что бы ни говорила пропаганда двух стран, стала серьезным обременением что для Москвы, что для Анкары. И сегодня американцы и европейцы изо всех сил постараются сделать это обременение поувесистее, вроде гири на ногах. Так что - с нетерпением будем ждать сегодня итогов встречи в Сочи.