Накануне стартовал Второй Бакинский форум электронной торговли (BEF-2019). На форуме принимают участие представители международных организаций, государственных структур, общественных организаций, мелкие и средние предприниматели, инвесторы, эксперты и стартаперы.

На второй панели форума под названием «Новые технологические тренды в инфраструктуре электронной торговли» выступил советник директора Информационно-вычислительного центра, начальник отдела Международного сотрудничества Ариф Маилов. Он отметил, что электронная торговля тесно связана с электронным документом, добавив важность обеспечения надежности. Ариф Маилов рассказал о работе, проведенной Информационно-вычислительным центром в связи с надежными электронными услугами.

Выступая на открытии форума, министр Рамин Гулузаде отметил, что в Азербайджане существует соответствующая среда для развития электронной торговли. Одной из основных целей он назвал наращивание доли электронной торговли на внутреннем рынке и поощрение электронной торговли в экспорте национальных продуктов на международные рынки. Министр отметил высокую динамику развития электронной торговли в Азербайджане.

По его словам, в частности, в настоящее время ведется обмен мнениями о взаимном признании электронных подписей с Турцией и Беларусью.

В рамках форума организуются сессии для разных направлений электронной торговли. Лидеры в электронной торговле, а также эксперты по использованию платформ онлайн оплаты обсуждают последние тренды и опыт в этой сфере.

Участники форума также получат возможность узнать больше информации о системе оплаты SmartPay. Специалисты Информационно-вычислительного центра информируют участников форума на специальном стенде SmartPay.

Используя эту систему, можно оплачивать услуги государственных органов, страховые услуги, коммунальные платежи, услуги ТВ и интернет провайдеров, банковские услуги и осуществить другие платежи.

Сейчас гражданам страны оказывают услуги 2541 точка оплаты системы SmartPay.

Безопасность личных данных пользователей в системе оплаты SmartPay полностью обеспечена.

Отметим, что Бакинский форум электронной торговли проводится в Азербайджане во второй раз. В работе первого форума, который прошел в 2018 году, приняли участие свыше 300 иностранных и местных представителей.