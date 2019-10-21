Руководство Госкомтаможни примет граждан в Евлахе, Барде и Мингячевире

В соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти председатель Государственного комитета таможни генерал-лейтенант Сафар Мехтиев проведет встречу с гражданами в Евлахе.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, встреча состоится 25 октября в 11:00 в Центре Гейдара Алиева (проспект Низами, 61).

В тот же день в 11:00 первый заместитель председателя Госкомтаможни генерал-майор Исмаил Гусейнов проведет встречу с жителями в Барде, а зампредседателя Госкомтаможни генерал-лейтенант Аскер Абдуллаев в Мингячевире.

В ходе встреч будут выслушаны обращения жителей Евлахского, Агдашского, Бардинского районов и города Мингячевир, связанные с таможенными вопросами.

Желающие принять участие во встречах могут записаться, позвонив по телефонам 195 и (012)4042200, а также через сайт https://customs.gov.az/az/muracietler/sedre-mektub/