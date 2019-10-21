Школьник продал азербайджанцам чужой автомобиль

По информации издания, 24-летний продавец винного магазина пришел в полицию с заявлением неделю назад. Сообщил, что пропали его старенькие «Жигули-1600» красного цвета. Машина была не на ходу, с неисправным двигателем, что не помешало ей исчезнуть от дома по Шуваловскому проспекту.

20 октября владелец нашел и узнал свой транспорт – у пункта приема металлолома в поселке им.Свердлова -1. «Жигули» уже успели разукомплектовать. Работники авторазборки, граждане Азербайджана, заявили, что купили изделие автопрома через популярный сайт частных бесплатных объявлений. Некий Кирилл уступил машину за 12 000 рублей.

Каково же было удивление оперативников, когда они навестили предприимчивого продавца чужого имущества. Недетскую сноровку проявил ученик девятого класса одной из школ Приморского района. Он живет на улице Шаврова, буквально в 600 метрах от места стоянки машины. Видимо, давно заприметил красный автомобиль и решил «очистить» от него улицу, подзаработав на этом. При совершении сделки фигурировал поддельный договор купли-продажи на постороннее лицо.

Старания юноши легли в основу уголовного дела о краже. Несовершеннолетний ограничен подпиской о невыезде. Факт привлечения девятиклассника к уголовной ответственности подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.