Горбачев назвал победителей в холодной войне

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал США, которые объявили себя победителями в холодной войне. Об этом он рассказал в интервью Welt am Sonntag, выдержки из которого опубликованы на сайте «Горбачев-фонд».

По его словам, окончание противостояния двух сверхдержав было общей победой, однако западные политики провозгласили победителем Вашингтон. «При этом не подумали: а как это будет воспринято в России, русскими, которые столько сделали для прекращения холодной войны и гонки вооружений. И как это повлияет на политику и на отношения между Россией и Западом — об этом тоже не подумали», — возмутился бывший глава государства.

Он добавил, что после этого США начали действовать так, будто «теперь Западу все позволено»: применять силу без санкции Совета Безопасности ООН, нарушать международные договоры и навязывать свои условия. Однако, по мнению Горбачева, западные политики не выдержали испытания новой эпохой.