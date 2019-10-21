Еще один мировой бренд выбрал Банк Республика

Банк Республика, один из ведущих банков в стране в области цифрового банкинга, и Uber в Азербайджане начали сотрудничество, что позволит более эффективно развивать сервис, обеспечивать высокие стандарты, удобство и надежность проведения процедур расчетов Uber.

Благодаря этому сотрудничеству, пользователи Uber смогут воспользоваться услугой такси с более выгодными тарифами, а водители, подключенные к Uber, получат более комфортные финансовые решения.

«Мы рады начать сотрудничество с сервисом заказа такси Uber - мировым брендом, который очень популярен и в нашей стране. В результате финансовых решений Банка Республика, выиграют и пользователи, и водители, выполняющие заказы сервиса Uber», - подчеркнул Аслан Абасов , заместитель председателя правления Банка Республика.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.