Это с учетом скидки, действующей до 15 января. Для детей цена билетов в пределах 150-500 манат. Билеты на стоячие места стоят 110-190 манат.

Гонка в Баку будет проходить в пятый раз. По словам главы коммерческого отдела бакинской «Формулы» Бюлента Озердима, на этот раз Гран-при Азербайджана пройдет в июне, а не в апреле, но, тем не менее, было решено не отодвигать сроки старта продажи билетов и начать ее заранее.

«Для нас важен не только местный, но и иностранный рынок, - говорит Озердим. – Поэтому решили начать продавать билеты до рождественских праздников. Как вы знаете, в 2017-м и 2018-м годах наши гонки признавались самыми захватывающими. Гран-при Азербайджана действительно непредсказуем. Предыдущие четыре гонки выигрывали четыре разных гонщика. У нас сложная трасса, что также повышает интерес болельщиков.

В 2020 году хотим видеть еще больше иностранных гостей. В прошлом году в Баку на «Формулу» приехали болельщики из 74 стран. Лидировали по этому показателю Россия, Англия, Австрия, Голландия, Грузия, арабские страны.

Хотим на 20 процентов увеличить количество иностранных туристов. Для нас важны реклама Азербайджана и те средства, которые оставляют тут приезжие.

Как и всегда, будет концертная программа. На этот раз Гран-при пройдет летом, будет хорошая погода, а потому все три концерта пройдут под открытым небом. Имена артистов начнем объявлять до конца этого года. Это должны быть персоны, интересные как для азербайджанской публики, так и для большинства поклонников «Ф-1». Переговоры ведутся. Среди тех, кто может спеть в Баку, есть и легенды прошлого».

Бюлент Озердим коснулся и темы спонсорской поддержки для Гран-при Азербайджана.

«В прошлом году титульным спонсором был SOCAR. Контракт у нас был рассчитан на одну гонку. Сейчас ищем спонсора. Может быть, у нас будет новый спонсор, а может, не будет вообще. Не дай Бог, конечно (улыбается). Ведем переговоры. Как известно, в новом контракте с «Формулой-1», заключенном в прошлом году, у нас есть новые опции, открывающие для спонсоров дополнительные возможности».