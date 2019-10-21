Бердымухамедов едет в Баку

25 октября состоится рабочий визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан, в ходе которого он примет участие в XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку. Об этом сообщалось на состоявшемся сегодня заседании правительства страны, передает Государственное информационно агентство Туркменистана.

Согласно информации, Туркменистан придает большое значение разноплановому партнёрству в рамках авторитетных международных организаций. В их числе – Движение неприсоединения, объединяющее страны мира на принципах неучастия в военно-политических блоках и консолидации усилий в целях обеспечения всеобщей безопасности и благополучия.

«Говоря о значении предстоящего саммита для выработки решений актуальных вопросов глобальной повестки дня, президент Туркменистана подчеркнул, что на международной арене Туркменистан строго придерживается основных принципов своего нейтрального статуса, близких к постулатам Движения неприсоединения», - говорится в сообщении.