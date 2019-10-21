Боливию охватили протесты

В крупных городах Боливии начались протесты после публикации новых результатов подсчета голосов на президентских выборах.

Некоторые из демонстраций переросли в столкновения с полицией, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание El Deber. Самые крупные беспорядки зафиксированы в Ла-Пасе, Сукре и Оруро. В частности, в Сукре манифестанты устроили пожар возле регионального избиркома, в Оруро происходят стычки активистов с полицейскими.

В Ла-Пасе полиция разогнала слезоточивым газом людей, собравшихся возле здания, где ведется подсчет голосов.

После подсчета 95,63% действующий президент Эво Моралес набирает 46,85%, а его основной соперник экс-президент Карлос Меса — 36,74% голосов. Таким образом, разрыв между ними превышает 10%, что может дать Моралесу победу в первом туре.