США готовятся полностью вывести войска из Афганистана

В Министерстве обороны США разрабатывают планы ускоренного вывода всех войск из Афганистана на тот случай, если президент Дональд Трамп внезапно отдаст соответствующий приказ. Об этом со ссылкой на военные источники сообщает NBC News.

По данным от анонимных членов командования, планы включают в себя вероятность того, что американский лидер потребует полного выхода из Афганистана в течение ближайших недель. Таких распоряжений пока не поступало, но соответствующую подготовку начали — неожиданный вывод войск из Сирии пришлось проводить в спешке, в Пентагоне его считают «репетицией» возможного ухода из Афганистана.

21 октября стало известно, что за последний год США негласно уменьшили число своих военных в Афганистане с 14 до 12 тысяч.