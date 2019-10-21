Предсказана разрушительная катастрофа в США

Ученые сейсмологической лаборатории в Калифорнийском университете в Беркли (США) пришли к выводу, что в Калифорнии может произойти сильное землетрясение магнитудой 6,7 или выше. Это приведет к разрушению инфраструктуры, зданий и отключению электричества. Точное время возможной катастрофы неизвестно, сообщает Science Alert.

Исследователи зафиксировали активность в районе разлома Гарлока, который пролегает по территории юго-западных штатов на 250 километров и пересекает разлом Сан-Андреас. Причиной стала дестабилизация, вызванная землетрясением магнитудой 6,4 в Риджкресте в июле. После этого вблизи разлома произошло еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,1. В результате в районе разлома началось медленное перемещение пород, или ползучесть, когда тектонические плиты скользят вдоль разлома.

Хотя ползучесть снимает нагрузку, существует возможность, что она спровоцирует серию мощных землетрясений, которые распространятся по разлому. Геологи полагают, что нужно готовиться к возможному мегаземлетрясению (англ. Big One), которое окажется разрушительным для густонаселенных районов Калифорнии.