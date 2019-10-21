Названа причина смерти дочери посла Ирана обновлено 14:33
28-летняя дочь посла Ирана в России Мехди Санаи скончалась от сердечного приступа, заявили в иранском посольстве, сообщает РИА Новости.
«Арефех Санаи умерла накануне, но это был сердечный приступ, не самоубийство», — сказали в дипмиссии.
Отмечается, что девушка была обнаружена мертвой у собственного дома в Москве.
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Дочь посла Ирана в России Мехди Санаи погибла в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, 28-летняя женщина прожила в Москве четыре месяца.
Дочь Санаи нашли мертвой возле дома. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину ее смерти.
По предварительным данным, дочь посла выпала из окна.