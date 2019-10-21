Синоптики рассказали о погоде на завтра
В среду, 23 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 15-17, днем 20-22 градуса тепла, в Баку ночью 14-16, днем также 20-22 градуса тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 октября на Апшероне ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.
В ркгионах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых северных и восточных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Прогнозируется восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 9-14, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 11-16 градусов тепла.