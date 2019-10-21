Синоптики рассказали о погоде на завтра

В среду, 23 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 15-17, днем 20-22 градуса тепла, в Баку ночью 14-16, днем также 20-22 градуса тепла.