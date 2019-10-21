Kapital Bank представил очередное новшество в сфере цифрового банкинга

По мере развития современного мира предоставление клиентам акций в массовой форме начинает терять свою актуальность. Крупнейшие глобальные компании работают над повышением качества обслуживания, применяя индивидуальный подход к каждому клиенту. Kapital Bank также сделал первый шаг в этом направлении на местном банковском рынке и внедрил платформу EVAM Streaming Analytics.

По словам главного директора по маркетингу Kapital Bank Самира Мамедова, если раньше клиенты получали массовые уведомления или рассылки, то теперь после внедрения платформы EVAM клиенты будут получать только соответствующую им информацию. Так, при совершении операций с картой или через приложение BirBank, клиенты будут получать новости о кампаниях, соответствующих этой операции и личному профилю клиента, а также другую полезную информацию. С помощью моделирования данных определяется для какого клиента, в какой момент, какая информация может быть интересна. Соответственно стало возможным сегментировать клиентов на индивидуальный уровень.

«С помощью платформы EVAM каждому клиенту в режиме реального времени отправляются специально подготовленные предложения, обновления или информационные тексты, которые могут быть ему интересны. Предположим, что клиент трижды набрал неправильный PIN-код, и его карта заблокировалась. В момент блокировки карточки этот клиент получит уведомление о том, что он может воспользоваться BirBank, обновить пароль и разблокировать свою карту. Приведу еще один пример. Иногда бывает, что клиенты забывают о дате платежа по кредиту. С помощью EVAM каждый клиент за три дня до максимального срока погашения ежемесячной оплаты получает напоминание о кредитном платеже, а также о самом выгодном способе оплаты», - рассказал Самир Мамедов.

«Как известно, у карты рассрочки (такситной) BirKart, которой пользуются около 430 000 человек, насчитывается около 3000 партнеров по всей стране. При совершении покупок у этих партнеров клиент не платит дополнительные проценты или комиссию. Возможно, что держатель карты просто делает разовый безналичный платеж через BirKart в каком-либо магазине, и не знает о том, что этот магазин включен в список партнеров BirKart. При этом клиент сразу же получит уведомление о том, что данный магазин является партнером BirKart, и он может оплатить товар в беспроцентную рассрочку на срок до 18 месяцев, соответственно. Кроме того, клиенты, собирающие бонусные «Сердечки» через приложение BirBank, будут получать уведомление о том, что их бонусный баланс достиг той суммы, при которой можно приобрести тот или иной подарок», - отметил С. Мамедов.

В настоящее время Kapital Bank реализует много инновационных проектов такого типа. Имеются также вакансии для IT-аналитиков и дата-аналитиков, которые желают работать над реализацией таких проектов. Заинтересованные лица могут отправить свое CV вместе с мотивационным письмом по электронному адресу [email protected].