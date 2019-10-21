Эрдоган: Иран не поддержал нас

Турция недовольна позицией Ирана относительно проводимой Анкарой операции «Источник мира», сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Россию, пишет Hurriyet.

По словам турецкого лидера, в то время как Иран должен был поддержать операцию «Источник мира», к сожалению, в Тегеране высказывают негативную позицию по отношению к ней.

«Турция в свое время поддержала Иран в вопросе ядерной программы, но, увы, мы не увидели аналогичной поддержки со стороны иранских официальных лиц», - сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства отметил, что Анкара осуждает позицию Тегерана по данному вопросу.