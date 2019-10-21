Число пользователей Nar 4G за год увеличилось на 85%

Благодаря высококачественным услугам мобильного интернета, предоставляемым имеющимися базовыми станциями, объем интернет-трафика увеличился на 67%. Увеличение внедрения 4G смартфонов, установка станций с технологиями LTE и LTE-A, а также продукты, созданные для удовлетворения спроса клиентов на интернет-услуги, привели к увеличению количества клиентов Nar 4G.

Число пользователей 4G от Nar - обеспечивающей территорию страны качественной и скоростной сетью - стремительно растет. Таким образом, по сравнению с данными за предыдущий год количество активных клиентов 4G возросло на 85%, пройдя отметку в 875 тысяч человек.

Благодаря увеличению количество базовых станций Nar с технологией LTE, не только в столице и регионах, но даже в отдаленных селах число пользователей 4G возросло: в Баку - на 78%, а в регионах на - 101%. Так, число пользователей 4G, приходящихся на долю Баку, составило - 67%, а на долю регионов - 33%. Мобильный оператор установил базовые станции с технологией LTE в 53 регионах Азербайджана. Заметим, что в настоящее время сеть 4G от Nar охватывает 91,5% населения страны.

С подробной информацией о сети мобильного оператора можно ознакомиться на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка Nar была выбрана символом, объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью. Nar - первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G. В результате сравнительного теста мобильных операторов сети, проведенного в 2017 году, сеть Nar добилась самого высокого результата по качеству предоставления услуг мобильных звонков в стране.