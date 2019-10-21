Швейцарский банк: Азербайджанцы владеют 83 миллиардами долларов

Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал отчет о мировом богатстве. В документах Credit Suisse Азербайджан упоминается несколько раз.

Швейцарцы отнесли Азербайджан к группе государств с доходом выше среднего (upper middle income). Для сравнения: в ту же группу по отчету входят Албания, Алжир, Аргентина, Беларусь, Белиз, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Куба и др.

По оценкам Credit Suisse, в 2019 году средний размер богатства на одного азербайджанца составил 11,8 тыс. USD. Суммарное богатство населения нашей страны составило 83 млрд USD. Правда, в случае Азербайджана качество данных швейцарцы обозначают как «плохое» (poor).

Соседняя Армения в отчете отнесена к группе государств с доходом ниже среднего (Lower middle income). Суммарное богатство населения Армении составляет 42 миллиарда долларов.

Грузия также отнесена к группе государств с доходом ниже среднего (Lower middle income). Суммарное богатство грузин составило 37 миллиардов долларов.