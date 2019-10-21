МИД о возможном участии Армении в саммите в Баку

Республика Армения до настоящего времени не подавала обращение об участии в саммите Движения неприсоединения в Баку. Об этом журналистам сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов.

«Мы проводим регистрацию онлайн. Желающие участвовать в работе саммита подают заявки. Пока от Армении такой заявки не поступало», - сказал Гасанов.

25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения. Армения является страной-наблюдателем в Движении неприсоединения.