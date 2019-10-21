Арестован еще один министр Саргсяна

После ухода с должности Саркисян подался в частный сектор, а через несколько лет стал управляющим компанией «Стонс», ставшей одним из субподрядчиков на строительстве автотрассы. Следствие выдвинуло требование арестовать его, но суд общей юрисдикции отказал, и Саркисян был отпущен под залог. Апелляционный суд во вторник изменил это решение и дал санкцию на арест.

Магистраль «Север-Юг» должна была пройти от иранской до грузинской границы Армении, в основном по нынешнему пути, но частично и по новым участкам. Сократится и длина дороги, и время в пути, так как на новой трассе повысится разрешенная скорость. Тем не менее за восемь лет окончательно построены лишь 30 с небольшим километров дороги. Из-за этого после смены власти в республике начались массовые расследования. На допрос в качестве свидетеля вызывался и другой бывший министр транспорта - Гагик Бегларян.