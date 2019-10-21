В Институте физики Национальной академии наук Азербайджана подтвердили информацию о том, что Гаджибала Абуталыбов занимал должность заведующего лабораторией «Квантовой электроники полупроводников».

Представитель института Марьям Ахмедли вместе с тем добавила, что после того как Гаджибала Абуталыбов перешел работать в ИВ Баку, он потерял эту должность. А в дальнейшем лаборатория и вовсе была закрыта.

«У нас больше нет такой лаборатории. Гаджиабала Абуталыбов не занимает никаких должностей в Институте физики», - сказала она.

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У уволенного накануне по собственному желанию вице-премьера Азербайджана Гаджибалы Абуталыбова, оказывается, имелась в резерве работа.

75-летний Абуталыбов в течение 31 года занимал должность заведующего лабораторией «Квантовая электроника полупроводников» в Институте физики Национальной академии наук Азербайджана. Он был назначен на эту должность в 1988 году и до сего дня получал зарплату как заведующий кафедрой.

Как сообщает Qaynarinfo, Абуталыбов вновь приступит к работе в НАНА на следующей неделе.